Посольство РФ в Париже осудило решение властей Франции поставить Киеву новую партию оружия

В дипмиссии отметили, что старики, женщины и дети "станут жертвами смертоносных вооружений"

ПАРИЖ, 19 января. /ТАСС/. Посольство России во Франции выступило с осуждением решения французских властей о поставках дополнительных вооружений Украине. Об этом говорится в комментарии дипмиссии.

"В связи с решением французских властей об очередных поставках вооружений на Украину, в том числе дальнобойных крылатых ракет, обращаемся к французской общественности с вопросом. Что, по вашему мнению, важнее - поддержка преступного неонацистского режима в Киеве или жизни мирных граждан, среди которых старики, женщины и дети. Именно они станут жертвами смертоносных вооружений, которые киевскому режиму собирается поставлять Франция", - отмечается в сообщении.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил о поставках дополнительных ракет большой дальности SCALP Украине. В свою очередь министр вооруженных сил республики Себастьен Лекорню заявил о планах направлять Киеву по 50 авиабомб AASM в месяц на протяжении всего 2024 года. Также Франция объявила о создании "артиллерийской коалиции" для поставок вооружений и боеприпасов Украине.