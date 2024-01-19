19 января, 10:55
Военная операция на Украине

Сальдо: интенсивность действий ВСУ в районе Крынок снизилась благодаря мерам ВС РФ

Губернатор подчеркнул, что в Херсонской области штурмовая и армейская авиация отработали по сосредоточениям живой силы противника

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Интенсивность действий Вооруженных сил Украины в районе Крынок Херсонской области уменьшилась благодаря принятым мерам российских военнослужащих. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо со ссылкой на информацию от группировки "Днепр".

Читайте также
Военная операция на Украине. Онлайн

"Вследствие мощного огневого воздействия наших военных, а также из-за сложных погодных условий, интенсивность действий украинских вооруженных формирований в районе Крынок значительно снизилась. Лишь с правого берега оставшихся в живых 80 боевиков поддерживали с использованием минометов и беспилотников. Боеприпасы и свежая живая сила не подвозились", - написал он.

Сальдо подчеркнул, что в Херсонской области штурмовая и армейская авиация отработали по сосредоточениям живой силы противника. "Его общие потери в личном составе за сутки - до 30 боевиков", - уточнил он.

Сальдо также сообщил, что в течение суток российские военные артиллерийским огнем и беспилотниками "Ланцет" уничтожили два орудия Д-30, миномет и вооруженный автомобиль повышенной проходимости Humvee.

Он отметил, что операторы FPV-дронов успешными сбросами боеприпасов уничтожили четыре украинских автомобиля, две антенны связи и наблюдательный пост. Помимо этого, российские силы ПВО и РЭБ обезвредили два квадрокоптера, три FPV-дрона и два тяжелых октакоптера типа "Баба Яга". 

Теги:
РоссияВоенная операция на УкраинеСальдо, Владимир ВасильевичХерсонская область