Сальдо: интенсивность действий ВСУ в районе Крынок снизилась благодаря мерам ВС РФ

Губернатор подчеркнул, что в Херсонской области штурмовая и армейская авиация отработали по сосредоточениям живой силы противника

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Интенсивность действий Вооруженных сил Украины в районе Крынок Херсонской области уменьшилась благодаря принятым мерам российских военнослужащих. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо со ссылкой на информацию от группировки "Днепр".

"Вследствие мощного огневого воздействия наших военных, а также из-за сложных погодных условий, интенсивность действий украинских вооруженных формирований в районе Крынок значительно снизилась. Лишь с правого берега оставшихся в живых 80 боевиков поддерживали с использованием минометов и беспилотников. Боеприпасы и свежая живая сила не подвозились", - написал он.

Сальдо подчеркнул, что в Херсонской области штурмовая и армейская авиация отработали по сосредоточениям живой силы противника. "Его общие потери в личном составе за сутки - до 30 боевиков", - уточнил он.

Сальдо также сообщил, что в течение суток российские военные артиллерийским огнем и беспилотниками "Ланцет" уничтожили два орудия Д-30, миномет и вооруженный автомобиль повышенной проходимости Humvee.

Он отметил, что операторы FPV-дронов успешными сбросами боеприпасов уничтожили четыре украинских автомобиля, две антенны связи и наблюдательный пост. Помимо этого, российские силы ПВО и РЭБ обезвредили два квадрокоптера, три FPV-дрона и два тяжелых октакоптера типа "Баба Яга".