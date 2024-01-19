В ХМАО чиновник ушел с поста после уголовных дел в отношении его подчиненных

Александр Федорус занимал пост начальника управления по физической культуре и спорту администрации Нижневартовска

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 19 января. /ТАСС/. Начальник управления по физической культуре и спорту администрации Нижневартовска Ханты-Мансийского автономного округа Александр Федорус ушел со своей должности. Об этом сообщили ТАСС в администрации города.

"В администрации города произошли кадровые изменения. Александр Федорус 19 января уволился по собственному желанию. Ранее он занимал должность начальника управления по физической культуре и спорту", - сказано в сообщении.

Временно исполнять обязанности по его направлениям деятельности будет директор департамента образования администрации города Светлана Князева.

Ранее уголовное дело было возбуждено в отношении замдиректора муниципальной спортивной школы олимпийского резерва в Нижневартовске за предоставление поддельного диплома о высшем образовании, после чего он был уволен со своей должности. Также фигурантом уголовного дела стал тренер детской сборной по хоккею, подозреваемый в совершении развратных действий в отношении двух и более лиц.