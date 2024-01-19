Замглавы МИД РФ обсудил с иракским послом ситуацию вокруг Ирака и в районе Красного моря

Михаил Богданов и Кахтан Таха Халяф аль-Джанаби обменялись мнениями по ключевым аспектам ближневосточной повестки дня

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаил Богданов и посол Ирака в Москве Кахтан Таха Халяф аль-Джанаби обсудили ситуацию в Ираке и вокруг него, а также резкое обострение обстановки в районе Красного моря.

"В ходе беседы состоялся обстоятельный обмен мнениями по ключевым аспектам ближневосточной повестки дня с акцентом на ситуацию в Ираке и вокруг него, резкое обострение обстановки в районе Красного моря и продолжающуюся эскалацию в зоне палестино-израильского конфликта", - отмечается в сообщении российского дипведомства.

В ведомстве информировали, что также были "рассмотрены приоритетные вопросы дальнейшего укрепления традиционно дружественных российско-иракских отношений, включая продолжение активного политического диалога и наращивание взаимовыгодного торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества".

Встреча прошла по просьбе иракского дипломата.