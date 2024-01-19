Эксперт: события в Харькове показывают, что Франция давно участвует в конфликте против РФ

По мнению проректора по научной работе Дипломатической академии МИД России Олега Карповича, инициативам Парижа по мирному урегулированию доверять не стоит

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Ситуация с уничтожением в Харькове французских наемников показывает, что Франция давно уже принимает участие в военном конфликте на Украине, инициативам Парижа по мирному урегулированию доверять не стоит. Такое мнение выразил в беседе с ТАСС проректор по научной работе Дипломатической академии МИД России Олег Карпович.

"Россия воюет не с Украиной, а, по сути дела, с НАТО и ее членами. Присутствуют наемники, проходят секретные операции [стран НАТО], - сказал Карпович. - Официальный Париж абсолютно в курсе. Произошедшее в Харькове показывает, что французы давно уже принимают участие в военном конфликте на Украине. Это элемент гибридной войны, которую ведет против России коллективный Запад".

На вопрос, как подобные события соотносятся с намерениями президента Франции Эмманюэля Макрона выступить чуть ли не посредником между Москвой и Киевом, проректор Дипакадемии отметил, что инициативам Парижа вряд ли можно доверять. "Макрон, хотя и пытается играть первую скрипку в европейском оркестре, все его потуги по миротворчеству, по другим инициативам имеют незавершенный характер. Он остается политиком, которому доверять не представляется возможным, - полагает собеседник агентства. - Это уже второй президентский срок Макрона. Как бы он ни пытался себя засветить, думаю, все усилия будут потрачены зря".

Эксперт напомнил, что наемничество во Франции преследуется по закону. По его словам, присутствие французских наемников в зоне специальной военной операции идет вразрез с утверждениями Парижа о том, что они якобы не принимают участие в украинском конфликте.

"Политика двойных стандартов на Западе применяется давно. Поэтому для решения каких-то политических задач, в том числе связанных с нанесением России "стратегического поражения", они готовы закрыть глаза на то, что записано в законодательстве Франции или других государств, - отметил Карпович. - Запад готов себе ни в чем не отказывать, лишь бы нанести урон России".

Ранее в Минобороны России сообщили, что ВС РФ нанесли высокоточный удар по пункту временной дислокации иностранных боевиков в Харькове, основу которых составляли французы. В результате удара уничтожено более 60 боевиков, свыше 20 ранены. В МИД РФ был вызван посол Франции.