Косачев назвал инфовирусом разговоры о "болезни X" накануне выборов в США и Европе

Вице-спикер СФ отметил, что лозунг о "восстановлении доверия" выглядит "довольно лицемерно", потому что Запад сделал все, чтобы разрушить доверие к ценностям, правилам и институтам, которые сам ранее отстаивал

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Разговоры о якобы надвигающейся "болезни X" являются больше инфовирусом, вброшенным накануне выборов в Европе и США. Такое мнение выразил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев, подводя итоги завершающегося в Давосе Всемирного экономического форума (ВЭФ), в повестку которого была включена в том числе и эта тема.

"Из иного прозвучавшего - попытка напугать мир некой "болезнью X", которая вот-вот якобы накроет человечество. Понятно, что это больше "инфовирус", вброшенный накануне выборов в Европе и США, вокруг которого уже крутятся западные производители вакцин. Однако мы уже знаем, что от "наших уважаемых западных партнеров" можно ожидать всего", - написал сенатор в Telegram-канале.

В целом он охарактеризовал свои впечатления от форума как неоднозначные. "Если брать сугубо экономику, все не так плохо: эксперты прогнозируют мировому хозяйству "мягкую посадку". Но ВЭФ как "форум глобалистов" уже диссонирует с мировыми реалиями: глобализация в ее западной версии на спаде, и главным поборником более справедливой ее версии выступил Китай <...>. В итоге уже говорят о глокализации - переходе к локальным моделям развития", - указал Косачев.

При этом, по его словам, лозунг о "восстановлении доверия" выглядит "довольно лицемерно", потому что Запад сделал все, чтобы разрушить доверие к ценностям, правилам и институтам, которые сам ранее отстаивал.

Как отметил зампред СФ, на экономическом форуме "не удалось избежать разговоров о геополитике и конфликтах, учитывая общий фон", - конфликты в Газе и на Украине, активизацию хуситов, итоги выборов на Тайване. "Отрадно, что генсек ООН видит выход из кризисов в том, чтобы "установить новый многополярный международный порядок с новыми возможностями для лидерства, баланса и справедливости в международных отношениях" <...>. Разумеется, он не был услышан теми, кто продавливает иную версию решения проблем: укреплять американское доминирование, наказывать тех, кто бросает вызов "порядку, основанному на правилах", усиливать смертоносные "арсеналы демократии", - констатировал политик.

Попытки "украинизации" форума

Косачев обратил внимание, что попытки максимально "украинизировать" нынешний форум не были столь успешными, как в 2023 году. "На этот раз к Давосу "прицепили" любимую "игрушку" [президента Украины Владимира] Зеленского и его англосаксонских кураторов - очередную встречу по "формуле мира" Зеленского. С учетом того, что эта "формула" - ультиматум, а не площадка для переговоров, никакого успеха там быть не могло по определению, да его никто и не ожидал: все делалось ради картинки", - убежден Косачев.

Выступление самого Зеленского сенатор назвал "ожидаемо злобным", но как особо циничные выделил два пункта: о том, что Россия якобы сорвала попытки мирного урегулирования после 2014 года, "что на фоне публичных признаний лидеров Германии и Франции выглядит чудовищной ложью", и что "именно российский лидер причастен чуть ли не ко всем конфликтам в мире".

"Подводя итоги форума - собственно говоря, их в Давосе кот наплакал. Пар ушел в свисток, а поезд, локомотив которого захватили западники, так и катится в пропасть. Но время развернуть его не просто есть. Оно настало", - заключил Косачев.