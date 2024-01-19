Генсек СНГ заявил, что Россия активно включилась в председательство в Содружестве

Как напомнил Сергей Лебедев, в декабре 2023 года была представлена очень содержательная концепция председательства РФ

МИНСК, 19 января. /ТАСС/. Российская Федерация очень активно включилась в председательство в Содружестве Независимых Государств (СНГ) в 2024 году. Об этом заявил генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев.

"Хотел бы особо подчеркнуть с большим удовлетворением, что Россия очень активно включилась в председательство", - сказал он в интервью телеканалу "Мир-24".

Лебедев напомнил о том, что уже в декабре 2023 года была представлена очень содержательная концепция председательства Российской Федерации в СНГ. "И, не скрою, я как генеральный секретарь немножечко напрягся, когда увидел, сколько же Россия планирует провести мероприятий, какие важные и содержательные цели она поставила, - отметил он. - Работа предстоит большая".

"И вот уже накануне Нового года и в первые дни наступившего нового года мы активно взаимодействуем с соответствующими структурами Российской Федерации. В первую очередь с аппаратом правительства, с министерством иностранных дел, с другими структурами, чтобы нам, не раскачиваясь, срочно приступить к реализации тех планов и мероприятий, которые наметила российская федерация", - сообщил генсек.

Лебедев выделил три приоритетных направления российского председательства в СНГ в 2024 году: экономическое взаимодействие, гуманитарная сфера и сотрудничество в области обеспечения безопасности. Особо он отметил важность сотрудничества правоохранительных органов стран Содружества в борьбе с международным терроризмом.