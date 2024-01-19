Национальный дельфийский совет поддержал решение Путина участвовать в выборах президента

В пресс-службе организаторов Дельфийских игр отметили, что действующий российский лидер оказал поддержку проекту еще на стадии его зарождения

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Участники, победители и официальные представители Дельфийских игр и Национального дельфийского совета России выразили поддержку главе государства Владимиру Путину в решении выдвигаться на президентских выборах. Об этом сообщили в пресс-службе организаторов.

"Участники, лауреаты Дельфийских игр, члены жюри, официальные представители и наблюдатели Национального дельфийского совета России сдают подписи в поддержку выдвижения Владимира Владимировича. Это возможность выразить свою позицию и одновременно поблагодарить нашего президента за развитие страны, за поддержку талантливой молодежи, за заботу о российской истории и нашем наследии", - заявил директор исполкома Национального дельфийского совета России Артемий Понявин.

Отмечается, что Путин оказал поддержку проекту еще на стадии его зарождения, в 2000 году, когда в Москве прошли Первые Всемирные Дельфийские игры.

Дельфийские игры - это соревнования в различных сферах искусства. В настоящее время в них участвуют представители всех 89 субъектов РФ.

Национальный дельфийский совет России активно работает на новых территориях, в том числе с участниками СВО и членами их семей. Особое внимание уделяется развитию международного взаимодействия на пространстве СНГ и в дружественных странах.