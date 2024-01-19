Рябков обсудил с послом Египта в Москве взаимодействие в БРИКС

Замглавы МИД затронул в беседе с Назихом Нагари "некоторые аспекты текущей ситуации в области контроля над вооружениями и нераспространения", заявили в министерстве

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков обсудил на встрече с послом Египта в Москве Назихом Нагари вопросы взаимодействия двух стран в БРИКС. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"Основное внимание было уделено вопросам взаимодействия в рамках БРИКС в контексте российского председательства в объединении в 2024 году, - сообщили на Смоленской площади. - Рассмотрены также некоторые аспекты текущей ситуации в области контроля над вооружениями и нераспространения".