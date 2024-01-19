Захарова: реакция США на позицию Москвы по стратстабильности подтверждает правоту России

Официальный представитель МИД РФ назвала эту реакцию токсичной

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. "Токсичная реакция" Вашингтона на позицию Москвы по диалогу по стратегической стабильности подтверждает правоту России. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

Так она прокомментировала критические оценки старшего директора по контролю над вооружениями, разоружению и нераспространению в Совете национальной безопасности Белого дома Праная Вадди относительно позиции РФ в вопросе международной безопасности.

"Подобная токсичная реакция Вашингтона вновь подтверждает нашу правоту в твердости отстаивания интересов России. Будем и дальше неизменно руководствоваться теми принципиальными подходами, которые были обозначены [главой МИД РФ] Сергеем Лавровым", - говорится в комментарии.

Ранее Вадди, комментируя вопрос об актуальности проекта договоренностей о гарантиях безопасности между РФ и Западом, заявил, что Россия якобы отказалась взаимодействовать в двустороннем формате с США по стратегической стабильности.