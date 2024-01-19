Богданов проинформировал посла Израиля об усилиях РФ по освобождению россиян в Газе

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов встретился с послом Израиля в Москве Симоной Гальперин и проинформировал ее об усилиях РФ по освобождению удерживаемых в секторе Газа гражданских. Об этом говорится в сообщении российского дипведомства.

"Посол Израиля была также проинформирована о целенаправленных усилиях российской дипломатии в интересах немедленного и безоговорочного освобождения удерживаемых на территории сектора Газа гражданских лиц, в том числе россиян", - сообщили в министерстве.