Замглавы Минтруда Мухтиярову освободили от должности в связи с переходом на новую работу

Она занимала эту должность с 21 февраля 2020 года

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Елена Мухтиярова освобождена от должности заместителя министра труда России, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Как рассказал ТАСС источник в министерстве, Елена Мухтиярова переходит на новую работу.

Мухтиярова занимала должность замминистра Минтруда России с 21 февраля 2020 года. На посту заместителя она курировала вопросы рынка труда и трудовых отношений, координировала проекты, связанные с модернизацией службы занятости. В период ее работы была запущена обновленная программа переобучения, субсидирование найма, программа содействия молодежной занятости.

Мухтиярова начала карьеру на государственной службе в 2005 году с должности главного специалиста Федерального казначейства. Также с 2008 года по 2011 год занимала должность начальника отдела методологии исполнения бюджетов по расходам департамента бюджетной политики и методологии Министерства финансов России, в 2012-2014 годах была замдиректора департамента социальной политики Минфина России.

В 2014-2018 годах была замминистра финансов Московской области, затем первым замминистра экономики и финансов региона. С июня 2018 года - директор департамента финансов и организации бюджетного процесса Министерства науки и высшего образования России, а с 5 февраля 2019 года по 21 февраля 2020 года - министр экономики и финансов Московской области.