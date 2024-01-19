Кабмин одобрил проект соглашения о военном сотрудничестве между Россией и Лаосом

Согласно соответствующему распоряжению, провести дальнейшие переговоры с лаосской стороной и подписать документ поручено министерству обороны

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Правительство РФ одобрило проект соглашения о военном сотрудничестве России и Лаоса. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

"Одобрить представленный Минобороны России <...> проект соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Лаосской Народно-Демократической Республики", - говорится в сообщении.

Отмечается, что провести дальнейшие переговоры с лаосской стороной и подписать документ поручено министерству обороны.

Из проекта следует, что целью соглашения станет развитие военного сотрудничества, в частности обмен мнениями и информацией по военным вопросам, актуальным законодательным актам, развитие отношений в области военной медицины, истории, топографии, спорта и культуры. Стороны также будут обмениваться ценным опытом по вопросам миротворческой деятельности, подготовки кадров, эксплуатации, ремонта и модернизации военной техники. Соглашение планируется заключить на неопределенный срок.