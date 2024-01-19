Посол Нечаев заявил, что ФРГ не посвящает РФ в детали расследования по "Северным потокам"

Это вызывает обоснованные вопросы в беспристрастности и объективности расследования, заявил глава российской дипмиссии в Берлине

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Немецкие власти все еще не считают нужным посвящать РФ в детали расследования взрывов на газопроводах "Северный поток - 1" и "Северный поток - 2", заявил посол России в ФРГ Сергей Нечаев.

"Несмотря на наши многочисленные обращения, власти по-прежнему не считают нужным посвящать нас в детали проводимого здесь расследования этого беспрецедентного теракта в сентябре 2022 года. Это, естественно, вызывает обоснованные вопросы в беспристрастности и объективности расследования. Трудно поверить, что в XXI веке, располагая всем необходимым техническим арсеналом, нельзя раскрыть произошедший где-то "под носом" крупный, беспрецедентный теракт против стратегической европейской инфраструктуры", - сказал он в эфире телеканала "Россия-24".

"Вместо этого через СМИ вбрасываются смехотворные, абсурдные сценарии, куда пытаются канализировать ответственность. При этом все хорошо помнят, кто обещал разрушить эти газопроводы и кому в конечном счете это выгодно", - добавил посол.

Компания Nord Stream AG 27 сентября 2022 года сообщила о "беспрецедентных разрушениях", произошедших на трех нитках морских газопроводов "Северный поток - 1" и "Северный поток - 2". Шведские сейсмологи зарегистрировали 26 сентября два взрыва на морских маршрутах трубопроводов. После этого Генпрокуратура РФ инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма.

Германия, Дания и Швеция объявили о проведении своих национальных расследований, но отказались подключить к ним Россию. 8 февраля американский публицист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в своей статье, ссылаясь на источник, заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение о проведении операции принимал президент США Джо Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами национальной безопасности.