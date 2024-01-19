Захарова заявила, что свобода слова является пустым звуком для Госдепа

Официальный представитель МИД РФ отметила, что американской "передовой демократии" нет дела до международных обязательств в области обеспечения свободы слова

МОСКВА, 19 января./ТАСС/. Свобода слова является пустым звуком для Белого дома и Госдепартамента. Об этом написала в Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Так дипломат прокомментировала информацию о том, что видеохостинг YouTube заблокировал канал председателя Союза кинематографистов РФ, народного артиста РФ Никиты Михалкова "БесогонТВ".

"Защита права на свободу доступа к информации, плюрализм мнений, свобода слова - все это пустой звук для Белого дома, Госдепа и тем более полностью подконтрольной спецслужбам США частной корпорации, - написала она. - Для них ничего не стоит на деле нарушить даже ключевые положения внутреннего законодательства - первую поправку к конституции США, которая запрещает федеральному правительству препятствовать кому-либо выражать свое мнение или наказывать кого-либо за сказанное".

Дипломат отметила, что американской "передовой демократии" нет дела до международных обязательств в области обеспечения свободы слова.

"Нынешнее решение владельца YouTube - американской корпорации Google - классический пример политической цензуры и патологической нетерпимости неолиберального Запада к точкам зрения и мнениям, отличным от своих", - указала она.