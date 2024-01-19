Оверчук провел совещание по подготовке Высшего госсовета Союзного государства

В ходе совещания, в частности, обсудили актуальные задачи российско-белорусского торгово-экономического сотрудничества

МИНСК, 19 января. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Алексей Оверчук провел совещание, посвященное подготовке заседания Высшего госсовета Союзного государства (СГ) Белоруссии и России. Об этом сообщил Постоянный комитет СГ.

"Заместитель председателя правительства России Алексей Оверчук совместно с чрезвычайным и полномочным послом Республики Беларусь в Российской Федерации с полномочиями заместителя премьер-министра Республики Беларусь Дмитрием Крутым и государственным секретарем Союзного государства Дмитрием Мезенцевым провели совещание по подготовке и проведению заседания Высшего государственного совета Союзного государства", - говорится в сообщении. Участие в мероприятии приняли представители профильных министерств и ведомств двух стран.

"Стороны обсудили актуальные задачи российско-белорусского торгово-экономического сотрудничества, степень готовности вопросов для рассмотрения на предстоящем заседании Высшего государственного совета и ход выполнения протокольных решений группы высокого уровня Совета министров Союзного государства", - проинформировал комитет.

В начале декабря 2023 года Мезенцев сообщал о том, что президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко могут согласовать дату проведения заседания Высшего государственного совета СГ в начале 2024 года.