Посольство РФ опровергло сообщения СМИ об ущербе, нанесенном зданию генконсульства в Русе

Как заявили в дипмиссии, здание в распоряжение властей Болгарии передали без замечаний еще летом 2022 года

СОФИЯ, 19 января. /Корр. ТАСС Игорь Ленкин/. Посольство РФ прокомментировало сообщения болгарских СМИ об ущербе, нанесенном зданию в Русе, где ранее располагалось российское генеральное консульство, указав, что здание в распоряжение властей Болгарии было передано без замечаний еще летом 2022 года.

"Здание, где в Русе находилось наше генеральное консульство, было передано городской администрации летом 2022 года. Подписанные двумя сторонами соответствующие акты не содержат никаких замечаний по поводу состояния помещений. Что происходило в здании за последние полтора года нам неизвестно, это было вне нашего контроля. Ответственность за состояние здания несут соответствующие службы Болгарии, вопросы об этом должны быть адресованы именно им", - заявили ТАСС в российском посольстве.

Ранее болгарские СМИ со ссылкой на "специальную комиссию, которая посетила здание во вторник", сообщили, что ему "нанесен огромный ущерб", в том числе из здания были вынесены даже краны умывальников.

28 июня 2022 года болгарское руководство приняло решение выслать из страны 70 российских дипломатов и представителей технического персонала дипломатических ведомств России, в том числе ее генеральных консулов в Варне и Русе, после чего диппредставительства РФ в этих городах были закрыты.