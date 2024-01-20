Володин и Исмоилов обсудили развитие отношений между парламентами РФ и Узбекистана

Председатель Госдумы также поздравил председателя Законодательной палаты Олий мажлиса с днем рождения

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин провел телефонный разговор с председателем Законодательной (нижней) палаты Олий мажлиса (парламента) Узбекистана Нурдинжоном Исмоиловым, в ходе которого поздравил его с днем рождения. Также собеседники обсудили дальнейшее развитие отношений между парламентами России и Узбекистана, говорится в сообщении на сайте Госдумы.

"Ваш вклад в развитие российско-узбекистанского межпарламентского сотрудничества способствует укреплению стратегического партнерства и союзничества между нашими странами", - приводятся в сообщении слова Володина.

Также председатель Госдумы пожелал Исмоилову крепкого здоровья, счастья и благополучия.

В ходе обсуждения дальнейшего развития отношений между парламентами России и Узбекистана Володин подчеркнул, что их динамику задают президенты и депутатам важно законодательно обеспечить решения, принятые на уровне глав государств.

Кроем того, в ходе разговора обсуждалась подготовка к первому заседанию межпарламентской комиссии по сотрудничеству Госдумы и Законодательной палаты Олий мажлиса, которое состоится под председательством Вячеслава Володина и Нурдинжона Исмоилова 19 февраля в Москве, говорится в сообщении.