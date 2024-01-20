Путин: Россия поддерживает Движение неприсоединения в уважении суверенитета государств

РФ и страны Движения неприсоединения выступают в пользу конструктивного диалога между членами мирового сообщества, отметил президент страны

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Россия поддерживает участников Движения неприсоединения в защите принципов безусловного равенства всех государств и уважения их суверенитета. Об этом говорится в приветствии президента РФ Владимира Путина участникам и гостям XIX саммита глав государств и правительств Движения неприсоединения, проходящего 19-20 января в столице Уганды Кампале. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

"Сердечно приветствую вас по случаю открытия очередного, XIX саммита Движения неприсоединения. <...> Россия последовательно поддерживает участников Движения в усилиях по защите принципов безусловного равенства всех государств, уважения их суверенитета и законных интересов в строгом соответствии с духом и буквой Устава ООН", - говорится в сообщении.

Путин также подчеркнул, что Россия и страны Движения неприсоединения выступают в пользу конструктивного диалога между членами мирового сообщества, который основан на общепризнанных и обязательных для всех нормах международного права. "Нас в полной мере объединяет неприятие неоколониалистских амбиций, двойных стандартов, а также силового давления, диктата и шантажа как средств достижения внешнеполитических и внешнеэкономических целей", - добавил он. Глава государства убежден, что дальнейшее расширение партнерского взаимодействия между Россией и странами Движения неприсоединения будет способствовать решению многих актуальных вопросов региональной и глобальной повестки дня, упрочению безопасности и стабильности в мире.

По словам президента, Движение неприсоединения по праву пользуется значительным авторитетом на мировой арене. "Эта представительная структура, объединяющая в своих рядах более половины стран планеты, играет весьма важную роль в процессах построения более справедливой, демократической, многополярной системы международных отношений", - отметил он.

Президент РФ пожелал участникам и гостям XIX встречи глав государств и правительств Движения неприсоединения успешной работы и всего самого доброго.

Движение неприсоединения - международная организация, объединяющая страны, основой внешнеполитического курса которых считается отказ от участия в военно-политических блоках и мирное сосуществование народов, основанное на принципах независимости и равноправия. Датой основания движения считается 1 сентября 1961 года, когда в Белграде открылась первая конференция глав государств и правительств 25 неприсоединившихся стран. В настоящее время Движение неприсоединения объединяет 120 стран, а 17 государств и 10 международных организаций имеют в нем статус наблюдателя. XIX саммит Движения неприсоединения под руководством Уганды проводится по теме "Углубление сотрудничества ради общего глобального благосостояния".