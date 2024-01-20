Слуцкий назвал злобным ответом на успехи Москвы русофобскую политику Запада

Лидер ЛДПР отметил, что с каждым месяцем Россия становится в большей степени центром притяжения для тех, кто против "вывихнутого однополярного миропорядка".

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Русофобская политика Запада выглядит совершенно беззаконным, злобным и бессильным ответом на успехи политики Москвы. Так глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий прокомментировал доклад МИД России о нарушениях прав российских граждан и соотечественников в зарубежных странах.

Ранее сообщалось, что в опубликованном докладе, в частности, собраны данные о ситуации с нарушениями прав соотечественников в различных западных странах и их государствах - союзниках, включая Соединенные Штаты, страны Прибалтики и Украину.

"Легко понять, просматривая этот доклад, сколько судеб наших соотечественников, русских людей затронула нынешняя русофобская политика Запада. И выглядит это, конечно, совершенно беззаконным, злобным и бессильным, пожалуй, одновременно ответом на успехи политики Москвы и в экономике против всех санкций и рестрикций, и на поле боя", - сказал Слуцкий в ролике, опубликованном на его странице в соцсети "Вконтакте".

Он отметил, что и на мировой политической арене с каждым месяцем Россия становится в большей степени центром притяжения для тех, кто против "вывихнутого однополярного миропорядка".

"Российских граждан в недружественных странах попросту притесняют. Иностранные чиновники и политики, которые ответственные за такие чудовищные, античеловечные решения, за преследования русских должны будут ответить по закону. Призываю к скорейшему принятию в России федерального закона о приравнивании русофобии к экстремизму. Ответственные за русофобию будут определены, против них должны будут возбуждаться уголовные дела в России, и мы должны требовать к ответу таких людей в любой точке мира", - подчеркнул глава думского комитета.