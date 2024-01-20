Захарова указала Ермаку, что контрнаступление ВСУ было успешным только для РФ

Глава офиса президента Украины ранее заявил, что считает контрнаступление страны "довольно успешным" с учетом имевшихся у нее возможностей

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Контрнаступление Вооруженных сил Украины было успешным не для Киева, а для России, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в Telegram-канале.

Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак в интервью испанской газете El Mundo заявил, что считает контрнаступление ВС страны "довольно успешным" с учетом имевшихся у нее возможностей, в том числе помощи извне.

"Он забыл добавить "для России", - ответила Захарова Ермаку.

16 января президент России Владимир Путин заявил о полном и абсолютном провале контрнаступления Вооруженных сил Украины.

Украинская армия с начала июня вела безуспешные попытки наступления. По данным главы Минобороны РФ Сергея Шойгу, за это время Киев потерял 159 тыс. военных, 121 самолет, 766 танков и 2 348 бронемашин. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что операция так и не принесла Украине значимых результатов.