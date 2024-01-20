Песков пока отказался назвать дату визита Путина в Турцию

По словам пресс-секретаря президента РФ, об этом сообщат своевременно

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Кремль пока не называет дату визита президента России Владимира Путина в Турцию.

"Мы сообщим своевременно", - сказал ТАСС пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Как ранее сообщила газета Türkiye со ссылкой на источники, власти Турции ожидают, что Путин может посетить республику 12 февраля. Дополнительных подробностей относительно визита Путина газета не привела.

В пятницу Песков говорил журналистам, что точные даты визита Путина в Турцию пока не определены и согласуются по дипломатическим каналам.