Даванков: внедрение новых технологий позволит сократить число трудовых мигрантов в России

По словам вице-спикера Госдумы, по этому пути уже идут многие страны

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Внедрение новых технологий в российской промышленности позволит сократить количество трудовых мигрантов. Об этом заявил вице-спикер Госдумы, кандидат в президенты России от партии "Новые люди" Владислав Даванков в ходе визита в Красногорск.

"По этому пути уже идут многие страны. Нам тоже нужно внедрять роботизацию и инновации, в том числе в строительстве и сельском хозяйстве. По нашим подсчетам, использование новых технологий позволит вдвое уменьшить количество мигрантов в течение ближайших пяти лет. Эти предложения войдут в мою предвыборную программу", - приводятся в сообщении пресс-службы партии слова Даванкова.

Центризбирком РФ 5 января зарегистрировал Даванкова в качестве кандидата в президенты России. Совет Федерации назначил выборы на 17 марта 2024 года. Центризбирком РФ решил, что голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. Таким образом, это будут первые трехдневные выборы президента РФ.