МИД РФ заявил о готовности Москвы работать со странами Движения неприсоединения в ООН

По словам замглавы ведомства Сергей Вершинина, этому способствует близость подходов к глобальным проблемам

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Россия настроена на совместную эффективную работу с государствами - членами Движения неприсоединения (ДН) в ООН, этому способствует близость подходов к глобальным проблемам. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.

"Сергей Вершинин подтвердил готовность нашей страны, имеющей статус наблюдателя при Движении неприсоединения, к дальнейшему эффективному взаимодействию с государствами - членами ДН, в том числе на площадке ООН, с учетом близости подходов России и объединения ко многим глобальным проблемам", - говорится в сообщении МИД РФ, опубликованном по итогам участия высокопоставленного дипломата в XIX встрече глав государств и правительств Движения неприсоединения, проходящей 19-20 января в Кампале.

В МИД РФ отметили, что в ходе мероприятия Вершинин огласил приветственное послание президента России Владимира Путина, в котором отмечается значительный авторитет ДН на глобальной арене. "Акцентирован общий настрой участников объединения на продвижение конструктивного диалога между членами мирового сообщества, основанного на общепризнанных и обязательных для всех нормах международного права", - добавили в МИД.

"По результатам саммита приняты итоговый документ и Кампальская декларация ДН, в которых обозначены приоритетные направления деятельности движения на предстоящие три года, декларация по Палестине, а также заявление в поддержку Уганды в качестве нового председателя объединения", - говорится в сообщении.

Движение неприсоединения - международная организация, объединяющая страны, основой внешнеполитического курса которых считается отказ от участия в военно-политических блоках и мирное сосуществование народов, основанное на принципах независимости и равноправия. Датой основания движения считается 1 сентября 1961 года, когда в Белграде открылась первая конференция глав государств и правительств 25 неприсоединившихся стран. В настоящее время Движение неприсоединения объединяет 120 стран, а 17 государств и 10 международных организаций имеют в нем статус наблюдателя. 19-й саммит Движения неприсоединения под руководством Уганды проводится по теме "Углубление сотрудничества ради общего глобального благосостояния".