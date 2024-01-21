Посольство РФ находится в контакте с афганской стороной по инциденту с самолетом

Контакт был установлен сразу же после получения соответствующего запроса от Росавиации, рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Российское посольство взаимодействует с афганской стороной по инциденту с частным бизнес-джетом Falcon 10B, который пропал с радаров в субботу вечером, сообщила ТАСС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Российское посольство в Афганистане находится во взаимодействии с местной стороной. Контакт был установлен сразу же после получения соответствующего запроса от Росавиации. Благодарны афганской стороне за оказываемую помощь в разыскных работах", - отметила дипломат.

В субботу вечером самолет Falcon 10 перестал выходить на связь и пропал с радаров над областью на границе Афганистана и Таджикистана. На борту самолета, следовавшего из Таиланда в Москву, были шесть человек. Двое из них - россияне, уточнили ТАСС в оперативных службах. СК РФ возбудил уголовное дело по факту крушения.