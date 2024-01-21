21 января, 10:47
Военная операция на Украине

Слуцкий считает, что за преступления Киева против мирных россиян последует расплата

По мнению депутата, власти Киева, "опасаясь сокращения притока денег от своих западных господ", пытаются через террористические акты продемонстрировать "хоть какую-то способность" сопротивления российской армии

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Приказы украинских властей, направленные против мирного российского населения, повлекут за собой расплату. Такое мнение высказал глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, комментируя обстрел рынка в Донецке со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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"Каждый причастный будет найден. Возможности скрыться в теплых объятиях своих хозяев у [президента Украины Владимира] Зеленского и его холуев не будет. За преступные приказы против мирных российских граждан последует расплата", - написал Слуцкий в своем Telegram-канале.

По мнению депутата, власти Киева, "опасаясь сокращения притока денег от своих западных господ", пытаются через террористические акты продемонстрировать "хоть какую-то способность" сопротивления российской армии. Однако такие "подлые маневры не останутся без ответа", уверен Слуцкий.

Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что 18 человек погибли, еще 13 получили ранения в результате обстрела со стороны ВСУ рынка в Донецке. 

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