Путин встретится со студентами и поучаствует в мероприятиях в честь Года семьи

Президент также примет участие по видеосвязи в церемонии заливки первого бетона на четвертом энергоблоке АЭС "Эд-Дабаа"

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин на следующей неделе встретится со студентами в честь отмечаемого 25 января Татьяниного дня. Также глава государства примет участие в мероприятиях по случая начала объявленного в РФ Года семьи, сообщили в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".

Помимо этого, Путин поучаствует по видеосвязи в церемонии заливки первого бетона на четвертом энергоблоке египетской АЭС "Эд-Дабаа".

В течение недели у Путина также запланированы региональные поездки и международные контакты.