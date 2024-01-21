Постпредство РФ анонсировало обсуждение удара ВСУ по Донецку на СБ ООН 22 января

Ожидается, что на встрече также будут обсуждаться западные поставки вооружений киевским властям

ООН, 21 января. /ТАСС/. Удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Донецку, унесший жизни 25 человек, будет одной из тем обсуждения запрошенного Россией заседания Совета Безопасности ООН 22 января, в котором примет участие глава МИД РФ Сергей Лавров. Об этом сообщил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.

"Не сомневаюсь, что это очередное отвратительное преступление ВСУ станет одной из центральных тем запрошенного нами на 22 января заседания СБ ООН с участием С. В. Лаврова", - написал он в Telegram-канале.

На запрошенной РФ встрече также, как ожидается, будут обсуждаться западные поставки вооружений киевским властям.

В воскресенье ВСУ совершили обстрел рынка в Донецке, как сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин, удар был нанесен из ствольной артиллерии калибра 152 мм и 155 мм с кураховского и красногоровского направлений. МИД РФ призвал все ответственные правительства и международные структуры осудить теракт ВСУ в Донецке, жертвами которого, по последним данным, стали 25 человек, еще 20 человек пострадали.