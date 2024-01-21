21 января, 12:45,
обновлено 21 января, 13:17
Военная операция на Украине

Постпредство РФ анонсировало обсуждение удара ВСУ по Донецку на СБ ООН 22 января

Дмитрий Ягодкин/ ТАСС
© Дмитрий Ягодкин/ ТАСС

Ожидается, что на встрече также будут обсуждаться западные поставки вооружений киевским властям

ООН, 21 января. /ТАСС/. Удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Донецку, унесший жизни 25 человек, будет одной из тем обсуждения запрошенного Россией заседания Совета Безопасности ООН 22 января, в котором примет участие глава МИД РФ Сергей Лавров. Об этом сообщил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.

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"Не сомневаюсь, что это очередное отвратительное преступление ВСУ станет одной из центральных тем запрошенного нами на 22 января заседания СБ ООН с участием С. В. Лаврова", - написал он в Telegram-канале.

На запрошенной РФ встрече также, как ожидается, будут обсуждаться западные поставки вооружений киевским властям.

В воскресенье ВСУ совершили обстрел рынка в Донецке, как сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин, удар был нанесен из ствольной артиллерии калибра 152 мм и 155 мм с кураховского и красногоровского направлений. МИД РФ призвал все ответственные правительства и международные структуры осудить теракт ВСУ в Донецке, жертвами которого, по последним данным, стали 25 человек, еще 20 человек пострадали. 

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