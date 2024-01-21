Захарова заявила, что удары ВСУ по Донецку станут предметом обсуждения в СБ ООН

Официальный представитель МИД РФ отметила, что в нем примет участие глава ведомства Сергей Лавров

21 января. /ТАСС/. Удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Донецку и участие западных стран в этом станут предметом обсуждения на мероприятиях Совета Безопасности (СБ) ООН, в которых примет участие министр иностранных дел России Сергей Лавров. Об этом заявила официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова.

"Удары по мирным гражданским объектам в Донецке, бесчеловечные, нацеленные на убийство мирных жителей, и участие западных [стран в этом], вот тех самых как бы цивилизованных, в виде наемников, которые работают в пользу киевского режима против мирных граждан, - все это станет предметом обсуждения Совета Безопасности ООН, в котором примет участие министр иностранных дел России Сергей Викторович Лавров", - сказала она в эфире программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия-1".

"Собственно говоря, российская делегация сейчас туда (в Нью-Йорк - прим. ТАСС) и вылетает", - добавила дипломат.

Ранее официальный представитель МИД РФ сообщила ТАСС, что Лавров посетит Нью-Йорк для очного участия в дебатах СБ ООН по Ближнему Востоку и заседании по Украине.

На брифинге в среду Захарова отметила, что речь идет о периоде с 22 по 24 января. На мероприятии по ближневосточному урегулированию предполагается продолжить обсуждение путей выхода из масштабного кризиса в зоне палестино-израильского конфликта. В части обсуждения украинской тематики, по словам официального представителя дипведомства, Москва считает "хорошей возможностью в очередной раз довести до мирового сообщества на высокой ооновской площадке позицию России", в том числе относительно политико-дипломатических средств урегулирования кризиса при учете "законных российских интересов в сфере безопасности".