Лавров прибыл в Нью-Йорк для участия в заседаниях Совета Безопасности ООН

Все сопровождающие главу МИД РФ журналисты получили визы без приписки об ограничении передвижения в 25 миль

НЬЮ-ЙОРК, 22 января. /ТАСС/. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прибыл в Нью-Йорк, где примет участие в заседаниях Совета Безопасности ООН по Ближнему Востоку и Украине.

Как сообщает корреспондент ТАСС, борт министра преодолел расстояние от Москвы до США по северному пути в облет недружественных стран за 12 часов 45 минут. Никаких непредвиденных обстоятельств во время перелета не возникало.

Уточняется, что все журналисты, сопровождающие Лаврова в США, получили визы без приписки об ограничении передвижения в 25 миль, как это было в сентябре во время сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Как передает корреспондент ТАСС, всем представителям российских СМИ выдали однократную журналистскую визу типа I до отлета борта. Визы действительны до апреля.

В сентябре же американское консульство в Москве выдало журналистам визу типа C2, которая позволяет совершать поездки в Соединенные Штаты "с целью немедленного и непрерывного транзита в штаб-квартиру Организации Объединенных Наций". На практике это означало, что представители прессы при ограничении в 40 км от центра Нью-Йорка не могли, к примеру, посетить для интервью Вашингтон.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщала ТАСС, что Лавров посетит Нью-Йорк в период с 22 по 24 января для очного участия в дебатах СБ ООН по Ближнему Востоку и заседании по Украине. Ожидается также несколько двусторонних встреч.