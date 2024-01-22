Посол РФ заявил об успешной реализации проектов Москвы и Хараре в социальной сфере

На днях был практически завершен стартовавший в 2021 году проект с участием Трастового фонда Россия - ПРООН по созданию в Зимбабве устойчивых продовольственных цепочек через внедрение цифровых решений, рассказал Николай Красильников

ХАРАРЕ, 22 января. /Корр. ТАСС Павел Мыльцев/. РФ и Республика Зимбабве успешно осуществляют проекты в социальной сфере. Об этом заявил в эксклюзивном интервью корреспонденту ТАСС посол России в Зимбабве Николай Красильников.

"Россия и Зимбабве успешно реализуют проекты в социальной сфере, - сказал посол. - На днях был практически завершен стартовавший в 2021 году проект с участием Трастового фонда Россия - ПРООН (Программа развития ООН - прим. ТАСС) по созданию в Зимбабве устойчивых продовольственных цепочек через внедрение цифровых решений. Речь идет о модернизации рынков, складов и пунктов утилизации пищевых отходов в ряде районов страны, а также о внесении поправок в законодательство, регулирующее работу рынков, для "вывода из тени" неформальных предпринимателей, обеспечения соблюдения санитарных норм и безопасности. Вклад России в этот проект - $1,5 млн".

"Наши делегации на различных многосторонних площадках плотно координируют свои действия по вопросам международной информационной безопасности, - подчеркнул посол. - На полях второго саммита Россия - Африка подписано соответствующее двустороннее межправительственное соглашение. В прошлом году мы существенно нарастили межвузовские связи. С Зимбабве активно взаимодействуют РГГУ, Российский государственный геологоразведочный университет, Российский биотехнологический университет, Пермские университеты - гуманитарно-педагогический и аграрно-технологический. Продолжается реализация проекта СПбГУ "Центр открытого образования в Зимбабве" - число обучающихся на онлайн-курсах русского языка превысило 500 человек. В прошлом декабре в Хараре питерские преподаватели в очередной раз провели очный экзамен".

"Правительство Московской области обсудило в июне минувшего года с делегацией провинции Хараре перспективы внедрения российского опыта организации переработки бытовых и промышленных отходов, развития транспортной инфраструктуры, возможности применения в Зимбабве аппаратно-программного комплекса "безопасный город", - указал Красильников. - В июле прошлого года представители правительства Москвы продемонстрировали зимбабвийским гостям передовые отечественные технологии массовой жилищной застройки".

Обсуждение в рамках МПК и контакты

"Для повышения эффективности российско-зимбабвийского сотрудничества, получения народами наших стран практической отдачи от визитов, переговоров и конференций в рамках МПК прорабатываются вопросы организации взаиморасчетов с использованием национальных валют, - отметил посол. - Главное же, что вселяет уверенность в нашем общем успехе, - неуклонное углубление политического взаимопонимания. Это проявляется в ходе обсуждения на высшем уровне ключевых задач, в активизации контактов по линии Совета Федерации и Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации. В Хараре приветствовали выдвинутую Всероссийской политической партией "Единая Россия" инициативу о консолидации усилий в борьбе с современными практиками неоколониализма. Национальный председатель правящей партии ЗАНУ - ПФ и министр обороны Зимбабве Оппа Мучингури-Кашири вносит весомый вклад в подготовку предстоящего в феврале международного форума в Москве".