Голосование на выборах президента РФ в Таиланде пройдет 17 марта на двух участках

Россияне смогут проголосовать на территории посольства в Бангкоке и в здании генконсульства в Пхукете

БАНГКОК, 22 января. /ТАСС/. Голосование на предстоящих выборах президента России пройдет в Таиланде на двух избирательных участках, которые созданы в Бангкоке и провинции Пхукет. Об этом ТАСС сообщил посол РФ в Таиланде Евгений Томихин.

"В Бангкоке и Пхукете созданы избирательные участки. Голосование намечено на 17 марта. Предполагается организовать выездное голосование в местах постоянного проживания российских граждан. Голосование организовывается не впервые, поэтому здесь отработана схема взаимодействия с властями, в том числе по вопросам безопасности с правоохранительными органами", - сказал он.

Российский дипломат указал, что граждане РФ смогут проголосовать на выборах на территории посольства России в Бангкоке. В Пхукете россияне смогут отдать свой голос в здании генерального консульства.

Совет Федерации назначил выборы президента России на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.