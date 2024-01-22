Нарышкин заявил о формировании на Украине "колониальной администрации" США

Она будет состоять из прошедших обучение на Западе и присягнувших интересам США украинцев, сообщил директор Службы внешней разведки России

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Соединенные Штаты Америки в рамках линии на "тотальную вассализацию" Украины перешли к формированию в этой стране колониальной администрации, которая будет состоять из прошедших обучение на Западе и присягнувших интересам США украинцев. Об этом заявил директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин, слова которого приводит пресс-бюро организации.

"В рамках линии на тотальную вассализацию Украины Соединенные Штаты перешли к формированию в этой стране по сути колониальной администрации, - указал директор СВР. - По замыслу Вашингтона, она будет состоять из прошедших обучение на Западе украинцев, присягнувших американским интересам".

Нарышкин также отметил, что США потребовали от украинского президента "убрать под тем или иным предлогом с руководящих госпостов лиц, утративших доверие Белого дома". "В черном списке - десятки высокопоставленных украинских чиновников из команды [президента Украины Владимира] Зеленского, - констатировал он. - До него доведено, что в противном случае Вашингтон предаст гласности "убойное" коррупционное досье в отношении представителей его окружения. Зеленский осознает, что имеющийся у американцев компромат способен уничтожить его как президента. В этих условиях он будет и дальше плясать под дудку своих американских хозяев".

По словам директора СВР, руководство Соединенных Штатов "уверенно усиливает вассальную зависимость Киева от Вашингтона". "Американские советники уже представлены во всех ключевых украинских государственных ведомствах по аналогии с тем, как англосаксы времен Британской империи направляли в свои колонии "политических агентов" для фактического управления и контроля за деятельностью местных властей", - подчеркнул он.

"В ходе визита Владимира Зеленского в США в декабре 2023 года до него были доведены настоятельные рекомендации по кадровым перестановкам в органах исполнительной власти Украины. На пост премьер-министра американцы продвигают посла Украины в Вашингтоне Оксану Маркарову, которая получала образование в Индианском университете в Блумингтоне. К назначению на должность министра финансов предлагается заместитель руководителя Минфина Александр Кава, обучавшийся в Гарварде. На должность министра экономики рекомендован нынешний заместитель главы этого ведомства Тарас Качка, являющийся выпускником польского Национального института государственного управления", - заключил Нарышкин.