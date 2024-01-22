Пушилин заявил о лицемерном отрицании Парижа наличия французских наемников в Донбассе

По словам главы ДНР, во Франции наемничество запрещено законом

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Париж лицемерно отрицает наличие французов в Донбассе на стороне Вооруженных сил Украины из-за своих законов, которые запрещают наемничество. Об этом заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия-24".

Ранее министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне заявил, что французских наемников на Украине нет.

"Уже и по данным разведки, и по тем мероприятиям, которые проходили на линии боевого соприкосновения, мы понимаем, что есть граждане Франции, которые воюют на стороне вооруженных формирований Украины, заключают контракты. Но почему так ведет себя Франция, почему не может этого признать - все тоже понятно в их лицемерии. У них законом запрещено наемничество, и если они это признают, то это будет напрямую противоречить их законам", - сказал Пушилин.

Он добавил, что французы действуют в соответствии с "двойными стандартами". "Будут отрицать, отмахиваться, потом, когда представится возможность, расскажут, что это была такая задумка", - считает глава ДНР.

Ситуация с наемниками

Ранее в Минобороны России сообщили, что ВС РФ нанесли высокоточный удар по пункту временной дислокации иностранных боевиков в Харькове, основу которых составляли французы. В результате удара уничтожены более 60 боевиков, свыше 20 ранены.

Министр Вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню 19 января заявил, что демократическая страна не может запретить своим гражданам, не являющимся военными, добровольно отправляться на Украину, чтобы воевать на стороне Киева. Он подчеркнул, что запрет не может быть наложен, если граждане не являются кадровыми военными и не имеют связей с французскими военными институтами.