В ЦИК поступили подписи в поддержку самовыдвижения Путина на выборах президента

Путин первым из восьми кандидатов в президенты представил подписные листы в свою поддержку в ЦИК

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Представители избирательного штаба кандидата в президенты РФ, действующего главы государства Владимира Путина принесли в Центризбирком подписи избирателей, необходимые для его регистрации на выборах президента, передает корреспондент ТАСС.

По закону самовыдвиженецам для регистрации на выборах необходимо принести в ЦИК не менее 300 тыс. и не более 315 тыс. подписей. Представители избирательного штаба привезли в ЦИК 95 коробок с подписями, занесли их в комиссию 15 волонтеров штаба. Таким образом, Путин первым представил подписные листы в свою поддержку в ЦИК из восьми участников президентской гонки, кто находится на стадии их сбора.

Подавать документы и подписи в ЦИК, необходимые для регистрации Путина на выборах, пришли сопредседатели его избирательного штаба Владимир Машков и Марьяна Лысенко, доверенное лицо Виктор Блажеев и волонтер штаба Захар Перцев.

Ранее в избирательном штабе Путина сообщали, что в общей сложности в его поддержку во всех 89 регионах страны было собрано более 2,5 млн подписей при необходимом минимуме в 300 тыс. На выборах президента РФ в 2018 году в поддержку Путина в общей сложности во всех на тот момент 85 субъектах РФ было собрано более 1,6 млн подписей.

Проверка подписей

Для регистрации на выборах самовыдвиженцам необходимо сдать в ЦИК до 31 января не менее 300 тыс. и не более 315 тыс. подписей избирателей. Вместе с подписями кандидат (доверенное лицо или его уполномоченный представитель по финансовым вопросам) в ЦИК представляет протокол об итогах их сбора, в котором указаны регионы, количество подписей в каждой папке, первый финансовый отчет, платежное поручение на оплату кандидатом изготовления подписных листов, нотариально заверенные сведения о сборщиках подписей, письменное уведомление кандидата о том, что он не имеет счетов (вкладов), не хранит наличные денежные средства и ценности в иностранных банках и не пользуется иностранными финансовыми инструментами.

На первичном этапе ЦИК должен пересчитать количество сданных подписей без оценки их качества. Позже на компьютере с помощью государственной автоматизированной системы (ГАС) "Выборы" происходит процедура случайной выборки папок, подписи в которых будут подлежать проверке, всего проверят 60 тыс. подписей.

Проверка отобранных подписей будет проходить с помощью специализированных программно-технических комплексов по проверке подписных листов (СПТК-ПЛ), которые сопоставляют данные граждан, поставивших подписи, с регистром избирателей. Если есть подозрения по достоверности, СПТК-ПЛ формирует цепочки таких подписей, и они проходят дополнительную экспертизу, если в выборке обнаруживается более 5% недействительных или недостоверных автографов, ЦИК проведет дополнительную проверку еще нескольких тысяч подписей. На проверку отводится не более 10 дней.

Кандидаты

ЦИК РФ зарегистрировал трех кандидатов в президенты - Леонида Слуцкого (выдвинут ЛДПР), Николая Харитонова (КПРФ) и Владислава Даванкова ("Новые люди"). Поскольку все трое - представители парламентских партий, для регистрации в качестве кандидатов на выборах сбор подписей в их поддержку проводить не требуется.

На этапе сбора подписей находятся еще двое самовыдвиженцев - блогеры Рада Русских и Анатолий Баташев, пять кандидатов от партий - Сергей Бабурин ("Российский общенародный союз"), Андрей Богданов (Российская партия свободы и справедливости), Борис Надеждин ("Гражданская инициатива"), Сергей Малинкович ("Коммунисты России"), Ирина Свиридова (Демократическая партия России). Представителям непарламентских партий для регистрации своей кандидатуры на выборах требуется собрать 100 тыс. подписей, при этом не более 2,5 тыс. - в каждом субъекте РФ.

Совет Федерации назначил выборы на 17 марта 2024 года. Центризбирком РФ решил, что голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. Таким образом, это будут первые трехдневные выборы президента РФ.