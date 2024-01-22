Балицкий сообщил, что ВСУ сконцентрировали удары на энергосистеме Полог

Глава Запорожской области уточнил что сейчас в городе нет газа, электричество - это единственный источник отопления граждан

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Украинские войска сконцентрировали свои удары на энергосистеме города Пологи Запорожской области, сообщил глава региона Евгений Балицкий.

"Противник бьет по конкретному городу, не по всей территории сегодня наносятся системные удары. Все силы [противник] сконцентрировал на городе Пологи <…>, на энергосистеме Запорожской области именно в этом очаге", - сказал Балицкий в эфире телеканала "Россия-24".

Он уточнил что сейчас в Пологах нет газа, электричество - это единственный источник отопления граждан. Глава Запорожской области уточнил, что силами энергетиков ситуация в городе стабилизирована, большинство районов обеспечены электрогенераторами.