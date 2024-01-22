Избирательный штаб Путина собрал в 10 раз больше подписей, чем необходимые 300 тыс.

По словам сопредседателя штаба Владимира Машкова, такое рекордное количество собранных подписей говорит о колоссальной поддержке кандидата в президенты

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Избирательный штаб кандидата в президенты РФ, действующего главы государства Владимира Путина с 23 декабря по 22 января собрал по всей стране в 10 раз больше подписей в поддержку кандидата, чем необходимые 300 тыс. Об этом журналистам сообщил сопредседатель штаба Владимир Машков.

"На сегодняшний день собрано в 10 раз больше подписей, чем необходимо по закону (300 тыс. - прим ТАСС). Вы знаете, такое рекордное количество собранных подписей говорит о колоссальной поддержке нашего кандидата. Хотел бы поблагодарить прежде всего волонтеров центрального штаба и в регионах. Также "Единую Россию", Народный фронт, которые очень активно собирали подписи", - сказал он.

Как сказала сопредседатель избирательного штаба Марьяна Лысенко, в ЦИК было представлено 315 тыс. подписей - максимум, который требует законодательство. "Сбор подписей фактически пришелся на новогодние праздники - люди работали очень активно, самоотверженно, без выходных. Поставить свою подпись могли люди в любых регионах, это замечательно", - отметила она.

Доверенное лицо, уполномоченный представитель группы избирателей Виктор Блажеев в свою очередь заметил, что все подписи были очень внимательно проанализированы в два этапа - в региональных и центральном штабах. "Мы внимательно анализировали, все подписи, которые вызывали у нас малейшие сомнения, мы не включали их в те, которые были доставлены в ЦИК. Мы внимательно следили за публичной информацией о возможных нарушениях в ходе сбора подписей и зачастую эта информация не подтверждалась", - добавил он.

Выборы президента РФ пройдут 15-17 марта. Путин идет на выборы как самовыдвиженец. 22 января представители его избирательного штаба сдали в ЦИК 315 тыс. подписей в его поддержку, необходимые для регистрации на выборах. На проверку подписей у ЦИК есть не более 10 дней.