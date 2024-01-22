Нарышкин заявил о наличии у США компромата, который может уничтожить Зеленского

По словам главы российской разведки, украинскому президенту ничего не остается, кроме как "дальше плясать под дудку своих американских хозяев"

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Украинский президент Владимир Зеленский осознает, что у США есть компромат, который способен "уничтожить его как президента", заявил глава Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин.

По словам Нарышкина, которые приводит пресс-бюро разведки, "в этих условиях он будет и дальше плясать под дудку своих американских хозяев".

Нарышкин также заявил, что США потребовали от Зеленского убрать из руководства страны "лиц, утративших доверие Белого дома". Также Вашингтон, по его словам, в рамках курса на "тотальную вассализацию" страны перешел к созданию на Украине колониальной администрации и "усиливает вассальную зависимость" ее от США.