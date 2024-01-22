Как говорится в сообщении, распространенном пресс-бюро Службы внешней разведки России, соответствующие "настоятельные рекомендации" до президента Украины Владимира Зеленского довели во время его визита в США в конце 2023 года

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. США продвигают украинского посла в США Оксану Маркарову на пост нового премьер-министра страны, говорится в заявлении директора Службы внешней разведки России Сергея Нарышкина.

Как говорится в сообщении, распространенном пресс-бюро ведомства, соответствующие "настоятельные рекомендации" до президента Украины Владимира Зеленского довели во время его визита в США в конце 2023 года. Маркарова, отмечается в тексте сообщения, "получала образование в Индианском университете в Блумингтоне".

По словам Нарышкина, на должность главы украинского Минфина предлагается обучавшийся в Гарварде замглавы ведомства Александр Кава, а должность министра экономики страны может занять выпускник польского Национального института госуправления Тарас Качка.

Глава российской разведки отметил, что Вашингтон ранее выдвинул Зеленскому требование убрать из украинского руководства всех "утративших доверие Белого дома". В то же время США начали формироване своей "колониальной администрации" и во всех ключевых украинских госведомствах уже есть американские советники.