Россия, Китай, Иран и Пакистан готовятся провести встречу по Афганистану до конца января

Спецпредставитель президента РФ Замир Кабулов указал, что ситуация с обменом ударами между Ираном и Пакистаном не повлияет на подготовку встречи

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Россия, Китай, Иран и Пакистан готовятся провести встречу по Афганистану, она может пройти до конца января. Об этом ТАСС заявил специальный представитель президента России по Афганистану Замир Кабулов.

"Встреча [в формате Россия, Китай, Иран и Пакистан] готовится, она пройдет", - сказал дипломат. Кабулов отметил, что о конкретных сроках и месте ее проведения будет сообщено позднее. Однако, по его словам, "есть надежда", что мероприятие может состояться до конца января.

Он также указал, что ситуация с обменом ударами между Ираном и Пакистаном не повлияет на подготовку встречи. "Нет, опасений таких нет", - ответил Кабулов на соответствующий вопрос.