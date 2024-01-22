Песков назвал чудовищным актом терроризма удар ВСУ по Донецку 21 января

Пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что специального заявления Кремля на этот счет не планируется

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по торговым рядам в Донецке накануне является террористическим актом со стороны Киева, заявил в беседе с журналистами пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Тот удар, который был накануне по торговым рядам в Донецке, является чудовищным актом терроризма. Потому что используются неизбирательные вооружения, которые повлекли жертвы такого большого количества людей", - сказал Песков.

По его словам, киевский режим продолжает демонстрировать свое звериное лицо, нанося удары по мирным людям.

"Киевский режим продолжает демонстрировать свое звериное лицо, они наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры, наносят удары по людям, по гражданскому населению", - сказал представитель Кремля. Он подчеркнул, что "министерство обороны [РФ], средства ПВО (противовоздушной обороны - прим. ТАСС), другие соответствующие ведомства принимают необходимые меры для защиты от подобного рода террористических атак".

Президент РФ Владимир Путин получил доклады о происшествии, а также дал необходимые поручения. Песков подчеркнул, что местные власти принимают необходимые меры, так что специального заявления Кремля на этот счет не планируется. "Естественно, были соответствующие доклады, президентом были даны необходимые поручения, - рассказал Песков. - Все необходимые меры для оказания медицинской помощи раненым принимаются на уровне республики".

Песков подчеркнул, что "сердца жителей всей страны сейчас находятся вместе с жителями Донбасса и теми, кто потерял близких в результате этого чудовищного теракта".

Об СВО

Песков заявил, что СВО будет продолжаться, чтобы защитить людей.

"Мы решительно это осуждаем. Конечно же, будет продолжаться специальная военная операция с тем, чтобы оградить наших людей от этой опасности", - сказал Песков.