Песков анонсировал контакты Путина и Лукашенко

О дате Кремль сообщит дополнительно

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Контакты президента РФ Владимира Путина с лидером Белоруссии Александром Лукашенко планируются. О дате Кремль сообщит позже, заявил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Действительно, такие контакты в ближайшее время планируются. Мы своевременно сообщим о дате и месте", - сказал Песков в ответ на просьбу ТАСС подтвердить анонсированную Лукашенко встречу.

Ранее в понедельник, 22 января, белорусский лидер сообщил, что перед предстоящим в ближайшее время заседанием Высшего государственного совета (ВГС) Союзного государства (СГ) он проведет переговоры с российским коллегой. Он высказал намерение обсудить принципиальные вопросы. Лукашенко отметил, что "повестка дня примерная есть", но "никто никому не запрещает вносить предложения и изменения вплоть до рассмотрения и утверждения ее на заседании ВГС".

В начале декабря 2023 года госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев сообщал, что Лукашенко и президент России Владимир Путин могут согласовать дату проведения заседания Высшего государственного совета Союзного государства в начале 2024 года. Ранее он информировал, что на Высший госсовет будут вынесены предложения по реализации положений Союзного договора, стратегии единого научно-технологического пространства Союзного государства, совершенствованию транспортной инфраструктуры. Госсекретарь отмечал, что в проект декрета Высшего госсовета впервые были включены вопросы культурно-гуманитарного взаимодействия.