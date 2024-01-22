Бывший зампред правительства Подмосковья Кротова стала врио главы Лобни

Ранее Анна Кротова курировала дорожно-транспортную инфраструктуру

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Глава городского округа Лобня Игорь Демешко покинул занимаемый им пост по собственному желанию. Временное исполнение полномочий главы возложено на замглавы муниципалитета Анну Кротову, сообщается в Telegram-канале министерства территориальной политики Подмосковья.

"В городском округе Лобня назначен временно исполняющий обязанности главы. 20 января 2024 года глава городского округа Лобня Игорь Демешко сложил полномочия по собственному желанию. Советом депутатов городского округа Лобня принято решение о возложении временного исполнения полномочий главы на заместителя главы округа Анну Кротову", - говорится в сообщении.

Демешко стал главой Лобни в октябре 2022 года, до этого он был временно исполняющим полномочия главы муниципального образования.

Кротова до середины прошлого года занимала должность зампреда правительства Подмосковья и курировала дорожно-транспортную инфраструктуру. Пост покинула по собственному желанию.