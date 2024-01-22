Мезенцев сообщил о планах инвентаризировать в этом году собственность Союзного государства

Также предполагается утвердить планы празднования 80-й годовщины освобождения Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны и 25-летия подписания Договора о создании Союзного договора

МИНСК, 22 января. /ТАСС/. Инвентаризацию собственности Союзного государства (СГ) планируется провести в 2024 году. Об этом сообщил государственный секретарь СГ Дмитрий Мезенцев.

"Потому что за все это время по-настоящему работа по инвентаризации всей собственности Союзного государства не проводилась. Мы полагаем в этом году провести такую работу усилиями министерств финансов, Росимущества и Госкомимущества [Белоруссии] при координации и во взаимодействии с Постоянным комитетом Союзного государства", - сказал он после состоявшейся в Минске встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

Мезенцев указал на необходимость "продумать механизмы привлечения тех финансовых результатов в союзный бюджет, которые достигаются, когда реализуются программы Союзного государства, на которые <...> тратятся немалые средства".

"Я [на встрече с президентом Белоруссии] представил предложения сторон по предстоящему заседанию Высшего государственного совета. Это и доклады правительств о том, что сделано, и доклады министров иностранных дел о той работе, которую они проводят в рамках согласованной внешней политики, это предложения министерств транспорта о развитии инфраструктуры железнодорожного транспорта Союзного государства, - рассказал госсекретарь. - Мы по-особому видим документ, о котором я сейчас скажу, - Стратегия научно-технологического развития Союзного государства до 2035 года. Это ответ на вызовы времени, это учет развития искусственного интеллекта, тех вызовов нового технологического уклада, свидетелями которого мы являемся".

Также предполагается утвердить планы празднования 80-й годовщины освобождения Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны и 25-летия подписания Договора о создании Союзного договора. "Мы думаем, что президенты [Белоруссии и России] Александр Григорьевич Лукашенко и Владимир Владимирович Путин поддержат [соответствующие предложения] и будет учреждена медаль за заслуги в развитии Союзного государства, <...> и те геральдические знаки, которые будут также вручаться вместе с благодарностями и грамотами Высшего государственного совета", - добавил Мезенцев.

На вопрос о сроках проведения заседания Высшего госсовета госсекретарь СГ ответил, что оно состоится "в самое скорое время".