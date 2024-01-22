Харитонов считает, что Волгоград надо переименовать в Сталинград

При этом по мнению кандидата в президенты России от КПРФ, с Санкт-Петербургом "особая ситуация", по вопросу переименования города должны высказаться не только его жители

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Кандидат в президенты России от КПРФ Николай Харитонов считает, что Волгограду нужно вернуть его прежнее название Сталинград.

"Что касается Волгограда - Сталинграда, без разговоров должно быть возвращено имя, там, где окончательно был переломлен хребет фашистской гидре", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос о возвращении Санкт-Петербургу и Волгограду их прежних названий.

При этом он отметил, что с Санкт-Петербургом "особая ситуация". "Две столицы, мы говорим, - Москва и Санкт-Петербург. По большому счету, вынести на референдум, может быть, не только жители Ленинградской области и Санкт-Петербурга [должны высказаться]", - сказал Харитонов.

В 1589-1925 годах город назывался Царицын, затем был переименован в Сталинград, а в 1961 году стал называться Волгоградом. 30 января 2013 года Волгоградская гордума приняла решение об установлении названия "Сталинград" в качестве символа Волгограда, это символическое наименование официально можно использовать во время проведения массовых мероприятий несколько раз в год.