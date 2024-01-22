ГД призывает к парламентскому расследованию во Франции по наемникам на Украине

Спикер Госдумы Вячеслав Володин ранее сообщал о намерении ГД обратиться к парламенту Франции в связи с участием граждан этой страны в качестве наемников на Украине

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Депутаты Госдумы считают, что Национальному собранию Франции следует инициировать парламентское расследование участия французских граждан в преступлениях киевского режима. Это следует из проекта обращения Думы к парламентариям Франции в связи с участием французских наемников в преступных действиях Киева, документ размещен в думской электронной базе.

"Депутаты Государственной думы считают принципиально важным обратиться к депутатам Национального собрания Французской Республики, чтобы было незамедлительно инициировано парламентское расследование участия граждан Французской Республики в преступных действиях киевского режима в целях пресечения любых форм наемничества на Украине", - указывается в документе.

О намерении Госдумы обратиться к парламенту Франции в связи с участием граждан этой страны в качестве наемников на Украине ранее сообщал спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он подчеркивал, что во Франции наемничество запрещено законом и депутатам Госдумы важно знать, в курсе ли парламентарии Франции "что кто-то, нарушая нормы закона, направляет боевиков воевать на Украину".

Ранее в Минобороны России сообщили, что ВС РФ нанесли высокоточный удар по пункту временной дислокации иностранных боевиков в Харькове, основу которых составляли французы. В результате удара уничтожены более 60 боевиков, свыше 20 ранены.

В МИД Франции, в ответ на просьбу прокомментировать заявления российской стороны, ограничились комментарием о том, что французских наемников на Украине нет, не став подтверждать или опровергать факт гибели своих граждан. Министр Вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню 19 января заявил, что демократическая страна не может запретить своим гражданам, не являющимся военными, добровольно отправляться на Украину, чтобы воевать на стороне Киева. Он подчеркнул, что запрет не может быть наложен, если граждане не являются кадровыми военными и не имеют связей с французскими военными институтами.