Эксперт считает, что результаты выборов на Тайване отражают раскол в оппозиции

Директор Центра исследования Тайваня, Гонконга и Макао при Шанхайской академии международных исследований Шао Юйцюнь обратила внимание на то, что ДПП потеряла 11 мест по итогам прошедших параллельно выборов в Законодательный юань

ШАНХАЙ, 22 января. /Корр. ТАСС Иван Каргапольцев/. Раскол в оппозиционных Демократической прогрессивной партии (ДПП) силах стал важным фактором, который повлиял на результаты выборов на Тайване. Такое мнение высказала ТАСС директор Центра исследования Тайваня, Гонконга и Макао при Шанхайской академии международных исследований Шао Юйцюнь.

"Наиболее важным фактором, повлиявшим на результаты этих региональных выборов на Тайване, стал раскол в оппозиционных Демократической прогрессивной партии силах. Хотя более 60% избирателей заявляли перед выборами, что не хотят переизбрания Демократической прогрессивной партии, но Лай Циндэ все равно победил на выборах, набрав 40% голосов", - сказала эксперт.

В то же время Шао Юйцюнь обратила внимание на то, что ДПП потеряла 11 мест по итогам прошедших параллельно выборов в Законодательный юань (парламент) острова, что отражает слабую поддержку этой партии населением. "Число мест Демократической прогрессивной партии в институтах общественного мнения Тайваня значительно сократилось, что указывает на то, что их работа на низовом уровне не была признана тайваньским народом", - считает эксперт. Кроме того, полагает Шао Юйцюнь, все это приведет к тому, что победивший на выборах главы администрации острова Лай Циндэ столкнется с серьезными ограничениями в своем руководстве после вступления в должность.

13 января на Тайване прошли выборы главы администрации и депутатов Законодательного юаня острова. Победу в борьбе за пост нового лидера острова одержал представитель Демократической прогрессивной партии Тайваня Лай Циндэ - он набрал 40,05% голосов избирателей. В преддверии выборов он заявлял, что признание принципа "одного Китая" "не может быть настоящим миром", и обещал укрепить безопасность острова, расширяя связи с США. Власти КНР называют его сепаратистом, который может спровоцировать конфликт в Тайваньском проливе.

Вместе с тем по итогам состоявшихся в этот же день парламентских выборов количество депутатских мандатов ДПП сократилось с 62 до 51. Еще 52 места займут представители выступающей за диалог с материковым Китаем партии Гоминьдан. Восемь мест получила Тайваньская народная партия. Кроме того, еще два мандата получили два независимых кандидата, которые, по данным агентства, идеологически близки к Гоминьдану. Всего в состав островного парламента входят 113 депутатов.