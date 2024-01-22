Проголосовать в Херсонской области смогут граждане без регистрации в регионе

Для этого необходимо открепиться от своего участка и прикрепиться по месту своего пребывания, сообщили в региональном избиркоме

ГЕНИЧЕСК, 22 января. /ТАСС/. Граждане РФ без регистрации в Херсонской области все равно смогут проголосовать на выборах президента в марте на участках региона, сообщила журналистам председатель регионального избиркома Марина Захарова.

"Это выборы федерального значения, поэтому проголосовать в нашем регионе смогут не только граждане, зарегистрированные на территории Херсонской области, но и любой другой гражданин", - сказала она.

Для этого необходимо открепиться от своего участка и прикрепиться по месту своего пребывания.