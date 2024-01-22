Выборы президента РФ пройдут досрочно на левобережье Днепра

Председатель регионального избиркома Марина Захарова сообщила, что речь идет о населенных пунктах вблизи линии боевого соприкосновения, а также тех, где затруднено транспортное сообщение

ГЕНИЧЕСК, 22 января. /ТАСС/. Избирательная комиссия Херсонской области приняла решение досрочно провести выборы президента РФ на левобережье Днепра, присвоив расположенным там населенным пунктам статус труднодоступных, сообщила журналистам председатель регионального избиркома Марина Захарова.

"На заседании избирательной комиссии Херсонской области было принято постановление об определении труднодоступных и отдаленных населенных пунктов на левобережной части Херсонской области. Согласно этому постановлению, практически вся эта часть признается труднодоступной, кроме нашего временного административного центра - города Геническа. Такое постановление дает нам возможность провести досрочное голосование", - сказала Захарова.

Председатель уточнила, что речь идет о населенных пунктах вблизи линии боевого соприкосновения, а также тех, где затруднено транспортное сообщение.

"В настоящий момент мы еще не определились с датами досрочного голосования, но, согласно закону, проведение досрочного голосования возможно за 20 дней до определенных дат основного голосования. <...> Соответственно, досрочное голосование возможно с 25 февраля", - добавила Захарова.

Совет Федерации назначил выборы на 17 марта 2024 года. Центризбирком решил, что голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. Таким образом, это будут первые трехдневные выборы главы российского государства.