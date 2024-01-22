Экс-замминистра науки РФ назначили зампредом правительства Красноярского края

Алексей Медведев будет курировать социальную сферу

КРАСНОЯРСК, 22 января. /ТАСС/. Бывший заместитель министра науки и высшего образования РФ Алексей Медведев назначен заместителем председателя правительства Красноярского края. Об этом говорится в сообщении пресс-службы губернатора региона.

"Губернатор Красноярского края Михаил Котюков подписал распоряжение о назначении Алексея Медведева на государственную должность заместителя председателя правительства Красноярского края", - говорится в сообщении.

Согласно биографической справке, опубликованной на сайте правительства региона, 53-летний Медведев в 2018-2022 годах был заместителем министра науки и высшего образования РФ, а с 2022 по 2024 год - замгендиректора Российского научного фонда. Также в послужном списке Медведева - работа заместителем начальника Главного управления развития экономики Красноярского края, министром экономики Московской области, заместителем руководителя Федерального агентства научных организаций.

Медведев является выпускником Красноярского государственного университета (ныне СФУ) по специальности "Экономика и управления". Как уточнили ТАСС в пресс-службе губернатора, он будет курировать социальную сферу.